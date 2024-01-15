Mehmet Ocaktan: Baraka ve çadır şeklindeki ‘geçici üs bölgesi’ üzerinden bir sorgulama yapmamız gerekmiyor mu?

Dayanılır gibi değil, 20 günde tam 21 şehit…

Evet yoğun kış şartlarında mücadele elbette hiç kolay değil ama baraka ve çadır şeklindeki ‘geçici üs bölgesi’ üzerinden de bir sorgulama yapmamız gerekmiyor mu?

Yoksa yine küçük de olsa eleştiri kırıntısı taşıyan sesleri ‘vatan hainliği’ ile suçlayıp yolumuza devam mı edeceğiz?

Gerçi alıştık artık bunlara, tam 40 yıldır teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Her seferinde annelerin yüreğine düşen acıyı anladığımızı söyleyip nutuklar atıyoruz, siyasette ‘hain-vatansever’ yarışmaları düzenleyip bir sonraki acıya kadar her şeyi unutuyoruz.

Şimdi de 85 milyonun yüreğine ateş düşüren şehitlerimizi uğurlarken, cumhurbaşkanından bakanlara ve siyasi parti liderlerine kadar herkes açıklamalar yapıyor, bildiriler yayınlıyor, çok güzel…

Peki annelerin yüreğindeki bu ateşi kim söndürecek?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı