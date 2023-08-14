Mehmet Ocaktan: Bahçeli’nin hamlesi ne anlama geliyor?

İYİ Parti’nin MHP ve AK Parti ile bir seçim ittifakı yapmayacağını herkes gibi Bahçeli de çok iyi bilmektedir. Her ne kadar Bahçeli siyasi fantezi yapmayı çok sevse de göründüğü kadarıyla bu hamleden siyasi bir fayda temin etmeyi hedeflediği anlaşılıyor. Bu açıdan bakıldığında, çağrının özellikle Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklama öncesinde yapılmış olması anlamlıdır. Kim bilir Bahçeli yeni bir “Milliyetçiler ligi” oluşturmayı planlıyordur…

Somut olarak ortaya çıkan o ki Bahçeli İYİ Parti tabanına “Partiniz ne karar verirse versin, sizin yeriniz burasıdır” diyerek milliyetçilerin merkez partisinin MHP olduğunu vurgulamaktadır. Zira bütün muhalefet partilerinde olduğu gibi, genel seçim sonuçları iyi partili seçmende de derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Öyle anlaşılıyor ki Cumhur İttifakı, muhalif seçmenin Millet İttifakı liderlerine karşı yaşadığı ‘güven bunalımı’nı kendi lehine kanalize edebilmek, en azından onların kafasını karıştırmak için önemli bir avantaj yakaladığını düşünerek muhalif seçmene yönelik açık hamleler yapmaktadır.

Ancak bu hamlelerin, yüzde 48’de kemikleşen muhalif seçmen nezdinde bir cazibe oluşturacağını söylemek de pek mümkün değil. Çünkü bu seçmen kitlesinin en kareteristik özelliği, AK Parti ve MHP karşıtlığıdır. Dolayısıyla iktidar cenahının bu hamlelerden beklediği fayda hasıl olmayabilir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı