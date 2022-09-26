Mehmet Ocaktan: Ayrılık besteleri cumhur ittafıkını mutlu etmeye yetmez

İktidar cenahı epey bir süredir 6’lı masayı dağıtmak, eğer bu mümkün olmazsa içeride nifak çıkarmak için yoğun bir gayret sarfediyor. Bunan için öncelikle İYİ Parti lideri Meral Akşener “yerli-milli” sıfatıyla taltif edilerek “Cumhur İttifakı’na katılma” çağrıları yapıldı, rahmetli Oğuzhan Asiltürk üzerinden Saadet Partisi’nin gönlünü iktidara düşürmesi için şirinlik muskaları yazıldı.

Oysa 6’lı masa AK Parti ve MHP birlikteliğinde olduğu gibi partilerin kimliklerinin birbiriyle özdeşleştiği, yani tek parti haline geldiği bir ittifak değil. Bugün AK Parti ile MHP adeta tek yumurta ikizi gibi, her iki parti de hukuktan, özgürlükten, liyakatten, şeffaflıktan hoşlanmıyor ama hamaset pazarlamacılığında çifte kumrular gibi şakıyorlar.

Altılı masayı oluşturan partilerin her biri farklı kimlikleri, farklı hedefleri ve projeleri olan partiler, onları aynı masa etrafında buluşturan esas gerekçe; insan hakları temeline dayalı bir hukuk ve demokratik değerler.

Dolayısıyla partilerin açıklamalarını bahane ederek her gün 6’lı masa için ‘ayrılık’ besteleri yapmak, Cumhur İttifakı’nı mutlu etmeye yetmeyecektir. Ama yine de “Ah şu 6’lı masa olmasa, hayat ne güzel olurdu…” şarkısını söylemelerinde bir mahsur yok…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı