Mehmet Ocaktan: Altı liderin yol haritasında mutabakat sağladığı muhakkak

Her ne kadar şimdilik ittifak mutabakatını resmileştirecek nihai nokta konulmamış olsa da altı liderin, seçim sonrasındaki uygulama modeli dahil genel anlamda bir yol haritası oluşturma konusunda mutabakat sağladıkları muhakkak. Toplantı sonrasında yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere ittifakın ete-kemiğe bürünmüş hali bundan sonraki süreçte kademe kademe hayata geçirilecek.

Gerek liderlerin verdiği tarihi fotoğraf, gerekse açıklanan ortak metnin şimdiden geniş toplum kesimlerinde bir memnuniyet dalgası oluşturduğu kesin.

Muhalefet bloğunun yarattığı bu sinerji, ekonomik krizden bunalan, hukuksuzluklardan, özgürlüklerin daralmasından, adaletsizliklerden yorulan geniş kitlelerde ciddi bir değişim umudu yaratırken, Cumhur İttifakı çevrelerinde ise ilk kez iktidarı kaybetme endişesinin bariz bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı