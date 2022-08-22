Mehmet Ocaktan: AKP ilk kez seçimlere çaresiz ve umutsuz hazırlanıyor

Herhalde AK Parti siyaset sahnesine çıktığı günden bu yana ilk kez seçimlere çaresiz ve umutsuz bir atmosferde hazırlanıyor. Biliyorum araba devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında yol gösterenler çok olur. Ama şu bir gerçek ki ‘ortak aklı’ ve siyasi makuliyeti kaybeden AK Parti bu yolu bizzat kendisi seçti.

Her ne kadar AK Parti memlekette yaşanan ekonomik krizi, hukuksuzlukları ve yolsuzluk algısını kabul etmekte zorlansa da durum hiç de iç açıcı değil. Dolayısıyla şimdi son düzlükte, her geçen gün kötüleşen ekonomik göstergelerin, enflasyonun, zamların sorumlusu olarak muhalefeti göstermenin AK Parti’ye hiçbir yararı olmaz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı