Mehmet Metiner: Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur

Kılıçdaroğlu CHP’sinin HDP ile olan ilişkileri her türlü eleştiriyi hak ediyor. Suriye’nin kuzeyinde komşu olarak PKK’yı daha tercihe şayan bulduklarını açıklayan sözleri de ziyadesiyle sorunlu. Lakin buna bakarak “CHP’yi PKK ile ilişkilendirip kapatma” fikri, kimsenin aklının ucundan dahi geçen bir şey değil. O birileri nereden çıkartıyorlarsa artık.

Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur. Kim ki suç olmadığı halde suç imal ederek birilerini tutuklamaya kalkışırsa karşısında hepimizi bulur. Bunların dillendirilmesini bile çok yanlış ve tehlikeli buluruz. “PKK ile ilişkilendirme” lafı üzerinden “suç imal etme” cinayetini hukuk sistemimize atfedenler, “mevcut rejim” söylemi üzerinden de Erdoğan başkanlığındaki Türkiye’yi “diktatoryal” göstermeyi amaçlayanlar zinhar iyi niyetli değillerdir, biline!

Mehmet Metiner’in yazısı