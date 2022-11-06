Mehmet Faraç: Uyuşturucu ticaretinde gizemin bir an önce yok edilmesi gerekiyor

Devlet, liselerin önüne kadar düşen uyuşturucuya karşı topyekûn bir mücadeleyi neden başlatmıyor, bu tehlikeli furyanın arkasındaki asıl mekanizmayı neden dağıtmıyor, yurt dışı ve içindeki zehir sevkiyatına neden tamamen darbe vuramıyor?..

Sadece İstanbul’da tonlarca uyuşturucu ve bunları piyasaya süren on binlerce kişi ele geçirilirken ve diğer 80 ildeki operasyonlarda da benzer sonuçlar varken, tüm siyasi partilerin ortaklığıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu olayın üzerine neden gidilemiyor acaba?..

Çünkü siyasetin sağı-solu oluyor da, uyuşturucunun kimleri zehirleyeceğinin sağı-solu hiç belli olmuyor!..

Velhasıl; siyasetteki tepkiler ve açıklanan bilançolar uyuşturucu işinde gidişatın esrarlı olduğunu gösteriyor ama, olayın perde gerisindeki sevkiyat, ticaret gizeminin de bir an önce yok edilmesi gerekiyor!!!

Mehmet Faraç’ın yazısı