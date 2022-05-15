Mehmet Faraç: Ürkütücü istihbarat mı geldi?

2016 yılından 2020’ye kadar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi olarak görev yapan Adnan Tanrıverdi yeniden SADAT’a dönünce şirket iki yıl sessizliğe büründü…

Peki; CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu, önceki gün aniden SADAT binasının önünden ürkütücü uyarılar yapmasına hangi gerekçeler sevk etti?..

“SADAT bir paramiliter kurum. Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu” diyen Kılıçdaroğlu hangi gidişattan endişe duydu acaba?..

SADAT, ana muhalefet liderinin iddialarını hızlıca yalanlasa da, zihinlerde kaygı uyandıran sorular var;

Bu şirketi yönetenler İslam devleti kurulmasını, özerklik ve Kürtçe eğitim isterken, Mehdi gelecek diye ortamı hazırlarken devlet ve tüm muhalefet liderleri neden susmuş, savcılar neden harekete geçmemişti?..

SADAT’ın pervasızca açıklamalar yapmasından yıllar sonra Kılıçdaroğlu’nu aniden bu şirketin önüne götüren “asıl endişe” neydi acaba?..

Sadece seçim güvenliği ile ilgili çok önemli bir istihbarat mı aldı Kılıçdaroğlu?..

Mehmet Faraç’ın yazısı