Mehmet Faraç: Suriye’deki kaosun büyüyeceğinin işareti…

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonu hazırlığındayken, Dışişleri Bakanı’nın “barış” içerikli açıklamasını bahane ederek kalkışma başlatan ÖSO, El Nusra, IŞİD, El-Kaide ve benzeri örgütlerle kışkırtmanın arkasında olduğuna dikkat çekilen PKK’nın bölgede hâkimiyet kavgasına girişmesi, elbette ki sınırlarımızda kaosta yeniden başa dönülmesini tarif ediyor…

Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli soru da iyice öne çıkıyor;

Türkiye Cumhuriyeti’nin neredeyse 100 milyar dolar harcadığı Suriye iç savaşı ve yansımalarında desteklenen, beslenen grupların namlularını Türkiye’ye çevirebileceği sinyali; Irak ve Libya’dan sonra, belli ki Suriye’deki kaosun da büyüyeceğinin işareti!..

Mehmet Faraç’ın yazısı