Mehmet Faraç: Selefilerin yapılanmasına zemin ve destek sağlayan en büyük etki…

Nakşibendiler arasındaki post kavgasında kaset tehdidiyle bertaraf edilmeye çalışılan Cübbeli Ahmet’in televizyon kanallarında ikinci kez “büyük bir tehdit” diye dikkat çektiği Selefi örgütlenmesi, FETÖ kadar kadar göz ardı edilmese de, ciddi bir sıkıntı olarak gündemde duruyor….

Türkiye’de son 8 yılda yakalanan IŞİD militanlarının sayısının 4 bine ulaşması, 1500 kadarının cezaevinde olması, 2000’den fazlasının sınır dışı edilmesi yetmezmiş gibi, yoğun operasyonlara rağmen örgüt; Urfa, Antep, Konya, Bursa, Ankara ve İstanbul’da yeni hücreler oluşturarak, özellikle Suriyelilerin kurduğu dernekler içerisinde faaliyetlerine devam ediyor…

Evet; Cübbeli Ahmet’in “silahlanıyorlar, Diyanete sızdılar” diyerek büyük bir tehdide dikkat çektiği Selefiler’in askerî ve örgütsel yapılanmasına zemin ve destek sağlayan en büyük etki, sığınmacı işgalinden kaynaklanıyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı