Mehmet Faraç: Millet İttifakı’nın tek sıkıntısı adaylık konusunda farklı seslerin çıkması

Türkiye’nin bütün sosyo ekonomik dertleri, siyasetin içinde yuvarlandığı karmaşa ile unutturulmaya çalışılıyor…

Eskiden iktidarla muhalefetin çatışması vardı, şimdi ittifaklar dönemi…

Siyasi cepheleşme ittifaklarla etkisini göstermeye çalışırken, ortada sadece uçuk- kaçık anketler dolaşmıyor…

Çünkü iki cephede de, hem kendi içinde, hem dışa dönük tartışmalar var…

Millet İttifakı’ndaki tek sıkıntı cumhurbaşkanlığı adayı konusunda farklı seslerin çıkması ve en sonunda Kılıçdaroğlu’nun adeta yumruğunu masaya vururcasına “yanımda mısınız” sorusuyla net tavır beklentisine girmesi…

Mehmet Faraç’ın yazısı