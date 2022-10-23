Mehmet Faraç: Maşallah her şeye alıştırıldı bu memleket

Maşallah her şeye alıştırıldı bu memleket!!!

Enflasyona, işsizliğe yolsuzluğa, doğa talanına, özelleştirmenin kitleleri ve ülke kaynaklarını tarumar etmesine, bürokrasideki çarpıklığa ve liyakatsizlik, torpil kıskacındaki haksızlıklara bile ne yazık kı alıştırıldı bu millet!..

Çünkü tüm bunlar siyasetle yandaş medyanın iş birliği içerisinde yürütülen sinsi bir propagandayla sıradan memleket meseleleri haline getirildi ki, artık üzerinde pek kimse durmuyor, çünkü “dediğim dedik” zihniyetler yüzünden sonuç da alınamıyor…

Dünyanın hangi ülkesi vardır ki, enflasyon, insanları makarna alamaz hale getirmişken bu kadar tepkisiz kalınabilir?..

Baksanıza; cumhuriyetin ilk yıllarında ülkeyi ayağa kaldırmak için var edilen millî kaynakların tüketilmesine, yani özelleştirmeye karşı yürütülen mücadele bile çok geride kaldı, kimse ağzına bile almıyor…

7 milyonu aşan işsizlik toplumun büyük bölümünü kahrederken, liyakatsizlik, torpil haksızlığına karşı da insanlar artık mücadele etmekten yoruldu…

Ormanların, ovaların, hatta yaylaların çarpık yapılaşma uğruna yok edilmesi furyası devam ederken, toplumun büyük bölümü mücadele etmekten bitkin düştü, işte son torba yasada da limanların kimlere peşkeş çekileceğine ilişkin maddeler olduğu gündeme geldi…

Mehmet Faraç’ın yazısı