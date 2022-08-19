Mehmet Faraç: Birileri Kılıçdaroğlu’nun sarsıcı açıklamasının üzerine gidecek mi?

İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün yine AKP ve ihale ilişkisine dikkat çekerken, iktidara yakın 5 müteahhite son 18 yılda 203 milyar liralık ihale verildiğini söyledi.. Kılıçdaroğlu sadece ihale çarkını deşifre etmedi, aynı zamanda iktidardan beslenen ve siyaset- rantiye çarkında köşeyi dönenlerin milyarlarca doları yurt dışına kaçırdığına da dikkat çekti…

Peki; internet devriminin bilgiye ulaşımı, gazeteciliği- araştırmacılığı- arşivciliği kolaylaştırdığı bir dönemde, medyacılar ve siyasiler bilgi çağının gücüyle olayların üzerine neden ısrarla gitmiyorlar?..

Bir kez daha vurgulayalım ki, gazetecilikte aslolan “fikri takip” çöpe atılmıştır…

Soralım o halde; araştırmacı gazeteciliğin tarihe karıştığı bir dönemde, (yandaş medyanın da katkısıyla) yaratılan gündem karambolünde Kılıçdaroğlu’nun “203 milyarlık ihaleyi yandaşlara verdiler” şeklindeki sarsıcı açıklaması Google arşivinde mi kalacak, yoksa birileri üzerine mi gidecek?..

Sözümüz sadece medyaya değil, siyasilere ve aynı zamanda yargı mensuplarına…

Mehmet Faraç’ın yazısı