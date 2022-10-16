Mehmet Faraç: ‘Asıl katil kim’ sorusu kömür kokan dehlizlerde yankılanmaya devam edecek

Evet; Amasra’daki facianın kurbanları da kısa sürede unutulup gidilecek… Soma’daki facianın avukatları nasıl cezaevindeyse, belki Amasra’daki ailelerin haklarını savunacak kimse bile olmayacak!!!

İncelemeler, soruşturmalar, ifadeler bir süre sonra gündemden düşecek, belki bir suçlu bulunmayacak, belki bulunsa da korunacak (!) ama, vicdanlar ihmalin yol açtığı facianın asıl sorumlularını aramaktan da geri durmayacak!..

Yani, “asıl katil kim” sorusu kömür kokan dehlizlerde, çığlık çığlığa yankılanmaya devam edecek!!! Ta ki asıl suçlular ayağa kalkana kadar!!!

Mehmet Faraç’ın yazısı