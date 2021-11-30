Mehmet Demirkol: Yıla Fenerbahçe standardında formla başlayan oyuncu sayısı en fazla 5

Bu yıla Fenerbahçe standardında formla başlayan oyuncu sayısı en fazla 5. Tamamı geri dönüş yapması ya da çok gelişmesi gereken oyuncular… Çok değerliler ama çok gelişmeliler. Bunu bu oyun, strateji, şablon rotasyonuyla gerçekleştirmek zor. Kriz çıkıyor. Ama iyi oyuncular maç içinde bir yolunu buluyor. Dün Mesut, İrfan, Ferdi üçlüsünün yaptığı gibi. Bunu da 5 değişiklik paramparça ediyor. Derme çatma, ezberlenmemiş doğaçlama bir oyunu bu kadar değişiklikle uygulamak zor.

Mehmet Demirkol’un yazısı