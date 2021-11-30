Mehmet Demirkol: Yıla Fenerbahçe standardında formla başlayan oyuncu sayısı en fazla 5

Bu yıla Fenerbahçe standardında formla başlayan oyuncu sayısı en fazla 5. Tamamı geri dönüş yapması ya da çok gelişmesi gereken oyuncular… Çok değerliler ama çok gelişmeliler. Bunu bu oyun, strateji, şablon rotasyonuyla gerçekleştirmek zor. Kriz çıkıyor. Ama iyi oyuncular maç içinde bir yolunu buluyor. Dün Mesut, İrfan, Ferdi üçlüsünün yaptığı gibi. Bunu da 5 değişiklik paramparça ediyor. Derme çatma, ezberlenmemiş doğaçlama bir oyunu bu kadar değişiklikle uygulamak zor.
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Türkiye’de gıda krizi kapıda: Dövizdeki artış gıda güvenliğini tehdit ediyor
andemiyle beraber dünya gıda kriziyle karşı karşıya kaldı ve bunun üzerine birçok ülke tarım politikalarını yeniden gözden geçirerek ‘yerli üretim’i artırmak için radikal adımlar atmaya başladı.
‘Faiz aşağı, faiz yukarı’: Gerilimler, görevden almalar ve olağanüstü artışlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları artık Türk ekonomisinin kronik sorunlarından biri. Uzun süredir Merkez Bankası başkanları ile faiz kavgasına giren Erdoğan, 2018 yılından sonra aldığı yetkilerle ise hızlı bir şekilde başkanları görevden almaya başladı. Erdoğan, iktidarı süresinde hep yüksek faize karşı olduğunu söylese de toplamda beş kez olağanüstü faiz artışlarına gidildi. Faiz çekişmesinde en çok kaybeden ise hep TL ve alım gücü oldu.
Yemeksepeti’ne ‘veri hırsızlığı’ incelemesi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti’yle ilgili resen inceleme başlattı. Şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklaması da incelenecek.
CHP’li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi.
Prof. Ceyhan’dan Omicron uyarısı: Çok yüksek bulaştırıcılıkla yayılıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen hafta ilk kez Güney Afrika’da görülen yeni Covid-19 varyantı Omicron varyantıyla ilgili uyardı.