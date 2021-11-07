Mehmet Demirkol: Kusursuz Uğurcan

Bakasetas’ın sakatlanıp çıkması Trabzonspor açısından özellikle orta sahada zaten ufak da olsa sorunlar çıkaran rol/görev paylaşımında bir kriz çıkardı. Hamsik’in Ömür’e attırdığı olağanüstü gol, muhteşem bir istisna. Ve aslında nasıl oynamaları gerektiği konusunda da bir temel şablon. Ama bunu yapamadılar. Beşiktaş gole rağmen baskıyı artırdı.

Fakat kusursuz oynayan Uğurcan’ı geçecek beceri ve kararlılık sergileyemediler. Alex, Pjanic, Ghezzal gibi oyuncuların olduğu bir takım daha iyisini üretebilmeli.

Mehmet Demirkol’un yazısı