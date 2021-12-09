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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Galatasaray için en önemli konu

Galatasaray için en önemli konu, savunmadan top çıkarırken tüm ön tarafın hareketli oyunla pas opsiyonu yaratması. Bir diğer nokta da hücumu genişletmek için kanatlar çıktığında orta sahanın savunma merkezine vereceği destek. Galatasaray’ın bu seneki Avrupa standardı ve Lazio’nun kalesini kapatmakta zorlanması şartları eşitliyor. Sarı-Kımızılılar şu ana kadar liderliği hak etti. Umarım ödülünü alırız.

Mehmet Demirkol’un yazısı


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