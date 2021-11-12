Mehmet Demirkol: Ali Koç ‘Pereira’yla devam edeceğiz’ diyor ama aslında etmiyor

Ali Koç Pereira’yla devam edeceğiz diyor ama aslında etmiyor! Çünkü net olarak hocadan sistem değişikliği istendiği ve bunun yapılacağını söylüyor. Hocanın bunu istemediği ortada ama yapacak. Çünkü Ali Koç 3 senede 7 teknik adam değiştirdi ve artık bunu yapmak istemiyor. Onun yerine hoca değiştirmiyor ama hocayı değiştirmeye çalışıyor.

Mehmet Demirkol’un yazısı