Mehmet Barlas: Yunanistan, PKK’nın yerini hızla alacak gibi

Yunanistan’ın Amerika’dan F-35 istemesi, Ege adalarını silahlandırması kendi boyunu aşan çabalardır. Zaten adalar konusunda uluslararası anlaşmaları da ihlal ediyor.

Yunanistan’ın hâli acıklı. Tüm iradesini Avrupa Birliği ve ABD’ye teslim etmiş bir durumda.

Batılı güçler ne zaman “savaş” ve “öl” derse bunu yapmak zorunda.

Kendi kaderini tayin etme yetisini kaybetmiş Yunan halkının sonunda Ukrayna gibi olmak istediğini hiç zannetmiyorum. Ama gidişatları hiç iyi değil.

Yunanistan, PKK’nın yerini hızla alacak gibi duruyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı