Mehmet Barlas: Türkiye, dolara esir olmayacak

Bereket Türkiye eski Türkiye değil. Dövizi yetse de yetmese de kendi silahlarını yapıyor. İhracatta o Allah’ın belası dolarla rekorlar kırıyor. Ama yetmez ki… Mesela ihracatta rekor diye 250 milyar dolardan bahsediyoruz, ama Amerika’nın kafası kızınca dolar matbaasına emir veriyor ve trilyonlarca dolar bastırabiliyor.

Demek ki bu böyle gitmeyecek. Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak. Çünkü Türkiye’nin kendi ekonomisi kendisine yetmektedir. Amerikan Doları denilen makyaj malzemesi, ancak Başkan Biden’ın tipsiz suretinde bir anlam ifade ediyor.

Mehmet Barlas’ın yazısı