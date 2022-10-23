Mehmet Barlas: Türkiye belki de dünyanın kaderini belirleyecek

Avrupa çalkalanıyor fakat hiç kimse çıkıp gerçek sorunun Rusya’ya konulan ambargo yüzünden yaşanan “enerji” ve bunun doğurduğu “ekonomik kriz” olduğunu söyleyemiyor. Avrupa Birliği yönetimi zaten tamamen Amerika himayesinde ateşe körükle gidiyor. Yani “Rusya’ya ambargo koyacağız ve Putin devrilecek” diyenler patır patır dökülüyor.

Benzer bir hesaplaşma da ABD’de olacak. ABD’deki siyasi dengelerin kasımda yapılacak ara seçimlerden sonra değişmesi bekleniyor. Kasımdaki seçimlerden sonra AK Parti heyeti üçüncü defa Amerika’ya gidip senatör ve temsilcilerle görüşecek ve ana konu F-16 uçakları olacak. Önümüzdeki bir yıl dünyada tüm güç dengelerinin ve haritaların değişeceği tarihi günler yaşayacağız. Türkiye’nin bu güç dengeleri arasında alacağı pozisyonlar belki de dünyanın kaderini belirleyecek.

Mehmet Barlas’ın yazısı