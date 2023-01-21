Mehmet Barlas: The Economist neden savaş ilan etti?

Eskiler, “Fitne zamanında düşmanın oklarını takip edin” der. Bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü tüm Türkiye düşmanlarının okları Erdoğan’a yönelmiş durumda.

The Economist Dergisi, 12 seçim kazanmış bir siyasetçiye böyle saldırmak yerine keşke kendi ülkesinde Brexit sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere sayfalarında yer verseydi. Keşke yüzyıllardır ülkelerini yöneten İngiltere krallığını ve skandallarla sarsılan kraliyet ailesini de tartışmaya açsaydı

Aslında çok çaresizler. Onlar saldırdıkça Türkiye büyüyor ve güçleniyor. 2023 planları da çöktü. Bu kadar saldırganlaşmalarının nedeni de bu. 14 Mayıs’ta mührü elinize aldığınızda The Economist’in kapağını mutlaka hatırlayın!

Mehmet Barlas’ın yazısı