Mehmet Barlas: Rusya’nın izolasyonu Çin’in gücünü artıracaktır

Şimdi bütün devletler kendisini Ukraynalıların yerine koyuyor. “Böyle bir saldırı halinde, hava kuvvetlerimiz de güçlü değilse ne yapardık?” diye düşünüyor.

Bir başka olay da şu: Rusya’nın izolasyonu Çin’in gücünü artıracaktır. Bu iki ülke Pasifik’ten başlayıp Karadeniz’e kadar uzanan bir güç alanı oluşturacaktır.

Ayrıca Putin’in son saldırılarına Hindistan’ın, Azerbaycan’ın ve Suriye’nin destek verdiğini de unutmayalım. Biz Türkiye olarak dostluktan yanayız ve Ukraynalıların bahtsızlıklarına yanıyoruz.

Mehmet Barlas’ın yazısı