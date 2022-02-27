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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Rusya’nın izolasyonu Çin’in gücünü artıracaktır

Şimdi bütün devletler kendisini Ukraynalıların yerine koyuyor. “Böyle bir saldırı halinde, hava kuvvetlerimiz de güçlü değilse ne yapardık?” diye düşünüyor.

Bir başka olay da şu: Rusya’nın izolasyonu Çin’in gücünü artıracaktır. Bu iki ülke Pasifik’ten başlayıp Karadeniz’e kadar uzanan bir güç alanı oluşturacaktır.


Ayrıca Putin’in son saldırılarına Hindistan’ın, Azerbaycan’ın ve Suriye’nin destek verdiğini de unutmayalım. Biz Türkiye olarak dostluktan yanayız ve Ukraynalıların bahtsızlıklarına yanıyoruz.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.