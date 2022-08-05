Mehmet Barlas: Pelosi’nin sahte fırtınası

Uzakdoğu’da Pelosi’nin yarattığı sahte fırtınanın yankıları hâlâ sürüyor. Çin Halk Cumhuriyeti, gerçek mühimmat kullanarak Tayvan yakınlarında askeri tatbikatını sürdürüyor. Amerika ise Endonezya üzerinden askeri varlığını Çin’e hatırlatmayı deniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tüm argümanları çöken Amerika, yenilgisini gizlemek için dikkat dağıtmaya çalışıyor.

Zaten Çin ile Amerika arasında sıcak bir savaştan söz edilemez. Çünkü Çin böyle bir savaşa henüz hazır değil. Hazır olana kadar, daha güçlü olduğu ekonomik konularda misilleme yapması bekleniyor. Anlayacağınız, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlama çabaları dışında dünyada iyi giden bir şey yok.

Mehmet Barlas’ın yazısı