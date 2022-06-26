Mehmet Barlas: İdamın yeniden tartışılır olması, ormanların yakılması kadar kötü

Türkiye’de idam cezası olmadığı için Marmaris ormanları katilinin yeterli cezayı alamayacağı söyleniyor. Bu söylentiler bir açıdan doğru olabilir. Gerçekten bu psikopat kundakçı, 3-5 yıl içinde cezaevinden çıkıp hayatına kaldığı yerden devam ederse bu durum bütün vicdanları yaralar. Ki böyle bir ihtimal de var. Ancak idam, geri dönüşü olmayan bir cezadır. İşlenen suç ne kadar ağır ve kötü olursa olsun düzeltme imkânı olmayan bir ceza hiçbir insana verilmemelidir.

Elbette kundakçıların, katillerin, teröristlerin olabilecek en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ama bu vesileyle idamın yeniden tartışılır olması, ormanların yakılması kadar kötü bir şeydir.

Mehmet Barlas’ın yazısı