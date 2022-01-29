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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Erdoğan’ın sahnelenen oyunun farkında olduğunu düşünüyorum

Bizim iç politikadaki diğer garipliklere gelince… Onlar da insanı şaşırtıyor.

Türkiye’nin şu andaki temel sorunu ekonomi.
Devletin yüksek faiz hassasiyetine karşı bankalar çok önceki yüksek faizleri piyasaya sunmakta.
Bakalım bu oyun içinde oyun günleri ne zaman bitecek?
Ekonomi yönetimi, faizdeki düşüşün reel ekonomiye yansıması konusunda istikrarlı şekilde takipçi olmalı.
Düşük faiz konusunda kararlı bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahnelenen bu oyunun farkında olduğunu düşünüyorum.


Bakalım bu oyuna ne kadar dayanılacak?

Mehmet Barlas’ın yazısı

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