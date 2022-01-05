Mehmet Barlas: Enflasyon elbette tadımızı kaçırıyor ama çok da enseyi karartmayalım

Peki 2022’de enflasyonla mücadelede başarılı olabilecek miyiz?

Tek haneli rakamlara düşer mi bilmem, ama felaketler yılı olan 2021’in çok altında olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Enflasyon sorunsalı sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu.

Sadece enflasyon değil tedarik konusu da ciddi bir mesele.

Allah’tan bizim tedarik zinciriyle ilgili bir sorunumuz yok.

Türkiye üreten, çalışan, dinamik, genç bir nüfusa sahip.

İhracatta kırılan rekorlar, cari açıktaki düşüş, kurların dengelenmeye çalışılması, geleceğe ümitle bakmamıza neden oluyor.

Enflasyon rakamları elbette tadımızı kaçırıyor, ama çok da enseyi karartmayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı