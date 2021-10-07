Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı sistemi bu ülkeyi çok ileri noktalara taşıdı

Erdoğan’ın yaptığı konuşma önümüzdeki iki senenin gündemini veriyordu.

Bazı şeyleri şimdiden bilmemizde fayda var.

Muhalefet sözcüleri genel olarak “güçlendirilmiş parlamenter sistem” diye bir şey tutturuyorlar. Bunun mümkün olmadığı kesin. İmkânsızlığın nedenlerinden biri Türkiye’nin geçmişte güçlendirilmiş veya zayıflatılmış parlamenter sistemi defalarca denemiş olması. Bu denemelerin her biri fiyasko ile sonuçlandı. Yani kim ne isterse istesin parlamenter sistemi Türk halkı istemez.

İkinci gerçek şu: Cumhurbaşkanlığı sistemi geride kalan iki yıl boyunca bu ülkeyi çok ileri noktalara taşıdı. Her aksaklığa bir çözüm üretildi, hayal bile edilemeyen altyapılar tamamlandı, uluslararası alanda Türkiye ağırlıklı bir aktör olarak ağırlığını koydu.

Mehmet Barlas’ın yazısı