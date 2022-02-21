Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanının bu davranışı, Ukrayna’da savaş olmayacağının kanıtı gibi

Eğer ortada sahici bir savaş ihtimali olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dört günlük Afrika gezisine çıkmazdı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli temas halinde bulunan Cumhurbaşkanı’nın bu davranışı Ukrayna’da bir savaş olmayacağını adeta kanıtı gibi.
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Doç. Dr. Şafak Nakajima: Şiddete karşı pilav tarifi gibi bir reçete yok
Doç.Dr. Şafak Nakajima, “Kadını yok sayan kokuşmuş kavramları tarihe gömmedikçe çocuklardan gelin, gelinlerden kurban vermeyi sürdüreceğiz” diyor.
‘Yapmak’la yıkıyoruz!
‘Yapmak’ fiili, bir şey yapmanın, düşünmenin, ifade etmenin, sağlam bir cümle kurmanın, iyi bir yazı yazmanın yerine geçiyor, bunları sağlayan şey sanılıyor.
Prof. Dr. Gökhan Oral: Televizyona çıkan, tanınmış musallatlar var
“Görünüşte eğitimi iyi, TV’lere çıkan, tanınan ancak zekası ve yetenekleriyle örtüşmeyen derecede hayati işlevleri sorunlu musallatlar var. Popüler olsalar bile biraz kazırsanız, kaşırsanız arkasından çok da başarılı bir hayat çıkmaz.”
Zamansız kaybedenlerin ‘Hostel’i…
Güzelim Balat semtinin ‘Monologlar Müzesi’ yeni projesiyle, bir ülkeye bir sınıra doğru yola çıkarak sonunda aynı ‘Hostel’de göçmen duygusuyla buluşan küçük insanların büyük hikayelerini anlatıyor.
Tinder’daki kadın avcısını seven, New York’taki sosyete dolandırıcısını da sevdi
Kapitalizm mi daha ahlaksız, dolandırıcılar mı? Buyrun bize bir tartışma konusu.