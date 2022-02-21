Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanının bu davranışı, Ukrayna’da savaş olmayacağının kanıtı gibi

Eğer ortada sahici bir savaş ihtimali olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dört günlük Afrika gezisine çıkmazdı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli temas halinde bulunan Cumhurbaşkanı’nın bu davranışı Ukrayna’da bir savaş olmayacağını adeta kanıtı gibi.

Mehmet Barlas’ın yazısı