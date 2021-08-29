Mehmet Barlas: Bu tablonun gerisinde müthiş bir belirsizlik ortamı var

Koca, Sağlık Bakanı olarak değil sanki bir istatistik görevlisi olarak konuşmalar yapıyor ve sürekli rakam veriyor.

Topu sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atarak bu sorunu idare edemeyiz.

Pandeminin ilk dönemlerinde yapılan açıklamalara göre hava ısındıkça salgın riski de azalacaktı.

Ama şimdi aşı konusunda çok başarılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hastalık ve ölüm rakamları tırmanıyor.

Acaba Sağlık Bakanı’nın başvurduğu komiteler görevlerini tam yapmıyorlar mı?

Bu tablonun gerisinde müthiş bir belirsizlik ortamı var.

Neyin, neden ve ne zaman yasaklanacağını kimse bilemiyor.

İşte bu ortamda pandemi sürecini yönetmeye çalışıyoruz.

İşimiz kolay değil.

Mehmet Barlas’ın yazısı