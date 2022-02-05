Mehmet Barlas: Bu durum, harcama açısından da Türkiye’yi yoran bir uğraş

Bu arada dikkatimizi çeken anormal gelişme, Yunanistan’ın Türkiye’yi hedef alan saldırı niteliğindeki kışkırtmaları.

Göçmenlerin donarak öldürülmesi Yunanistan için bir insanlık suçu, ama Türk balıkçılarına meşru sularda saldırmaları birer savaş nedeni olabilir.

Bir de hiç unutmayalım ki Türkiye şu anda bir sıcak savaşın içinde.

Uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız ve komandolarımız gerek Irak gerek Suriye topraklarında sürekli hareket halindeler.

Bu durum parasal harcama açısından da Türkiye’yi yoran bir uğraş. Ama geri çekilmeye hiç niyetimiz yok.

Kısacası, Türkiye’de siyasete heves edenler bütün bu olayları önümüzdeki hafta dikkatle izlemelidirler.

Mehmet Barlas’ın yazısı