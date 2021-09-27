Mehmet Barlas: Bereket Tayyip Erdoğan o eski kuşak gafil siyasetçilerden değil

Türkiye’de siyaset yapanlar veya siyasete heves edenler Erdoğan takıntısını bırakıp dünya gerçekleriyle karşı karşıya gelmeyi göze almalıdırlar. Geçmişimiz bu gafillerin Amerika’ya duydukları güvenin askeri darbeye, iç savaşa, sokak kalkışmalarına dönüştüğünü artık hatırlamalıdırlar.

Bereket Tayyip Erdoğan o eski kuşak gafil siyasetçilerden değil. Çünkü bir ülkenin güvenliğinin sadece Amerika’ya dayanarak sağlananmayacağını biliyor. Nitekim bu ayın sonunda Soçi’de Putin ile yapacağı görüşmenin gündemi bile belli. Rusya, Türkiye ile birlikte Suriye topraklarında bölgenin güvenliğini sağlamaya kararlı.

Bunca problemli dönemlerde almamız gereken dersleri artık unutmayalım. Türkiye’de ne zaman bir kalkınma hareketi görülürse Amerika’nın bunu baltalamaya hazır olduğu biliniyor. Bu gerçeği Adnan Menderes’te de, Turgut Özal’da da gördük. Ama Tayyip Erdoğan eskisine göre çok fazla hazırlıklı.

Mehmet Barlas’ın yazısı