Mehmet Barlas: Bakarsınız İmamoğlu 2023’te en parlak aday

Eğer İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan farklı davranırsa ve Kanal İstanbul’a İstanbul Belediyesi olarak katılırsa “Cumhuriyet HalkPartisi, ne yapılırsa yapılsın hep karşıdır” efsanesi yıkılmış olacak.

Zira köprüler, barajlar ve diğer altyapı tesisleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm engellemelerine rağmen yapılmıştır.

Kanal İstanbul’un yapımında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la uyum içinde çalışırsa ileride Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alır.

Yoksa diğerleri gibi yıkıcı, her şeye karşı, ülkenin kalkınmasına yabancı bir politikacı olarak kalır. Yapıcı bir insan olursa eğer bir bakarsınız 2023’te en parlak aday konumunda bulunur.

Görüldüğü gibi ülke sorunlarında önyargılı partizanlığın hiçbir faydası yok.

Sonuçta Kanal İstanbul’dan, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlar yararlanacak. Ekrem İmamoğlu da bu durumdan kârlı çıkabilir.

Mehmet Barlas’ın yazısı