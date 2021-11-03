Mehmet Barlas: Anlamakta zorlandığım bir durum var

Uluslararası toplantılardan ve zirvelerden sonra nihayet Türkiye’nin gerçek gündemine dönüyoruz.

Bu gündemin en önemli maddesi, geniş kitlelerin geçim endişesine sürüklendiği pahalı fiyatlar.

Anlamakta zorlandığım bir durum var. Çoğulcu ve özgürlükçü demokraside hükümetlerin en önemli fonksiyonu diyalogdur, anlatmaktır.

Türkiye’de ise hepimiz haberlere bakınca Türkiye’nin bir petrol ve doğalgaz zengini olduğunu düşünmeye başladık.

Karadeniz’de bulunan yataklar bir yılı aşkın süredir halkın belleğine yerleşiyor. Ancak enerji fiyatlarına sürekli zam geliyor.

Bu zammı yapanların, Karadeniz’de bulunan enerji kaynaklarının halka ulaşmasının bir zaman alacağını anlaşılır şekilde anlatmaları gerekir.

Mehmet Barlas’ın yazısı