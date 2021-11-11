Mehmet Barlas: Aklı başında ve siyasetin geçmişini bilen, yazılarımdaki fantezileri de anlar

Bugün 21. yüzyıldayız, her şeyin eskisi gibi olması gerekmiyor. İnsanların beyinlerini dondurup “Şunu yaz, bunu yazma” demek akıl kârı mıdır? Yani yalancıları, küfürbazları, PKK yanlılarını, FETÖ’cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da “Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150’likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor” diyeceksin.

Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış.

Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı