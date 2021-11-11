Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Aklı başında ve siyasetin geçmişini bilen, yazılarımdaki fantezileri de anlar

Bugün 21. yüzyıldayız, her şeyin eskisi gibi olması gerekmiyor. İnsanların beyinlerini dondurup “Şunu yaz, bunu yazma” demek akıl kârı mıdır? Yani yalancıları, küfürbazları, PKK yanlılarını, FETÖ’cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da “Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150’likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor” diyeceksin.

Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış.


Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı

SON HABERLER

ODTÜ’lüler: Gökçek döneminde yola karşı çıkan CHP’liler şimdi neden sessiz?

Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminden kalma ‘ODTÜ yolu’ projesinde ihalenin tamamlandığının ortaya çıkmasıyla beraber başlayan tartışmalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeden sonra ODTÜ Mezunlar Derneği başkanı Baki Arslan ve başkan yardımcısı Nadir Avşaroğlu konuştuk.

Neo-Kemalizmi anlamak – 1

Son yıllarda Türkiye’de giderek yükselen, artık yavaş yavaş şahikasına da erdiğini düşündüğüm bir Neo-Kemalizm dalgası var. Buna akım değil, dalga diyorum; çünkü bir siyasal akım sayılabilecek kadar billurlaştığı kanısında değilim.

Anket: CHP, AKP’yi yakaladı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında AKP yüzde 31,8, CHP ise yüzde 30,3 olarak ölçüldü. Ankete göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nın 5,2 puan önünde ölçüldü.