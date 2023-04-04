Mehmet Aslantuğ, Ahmet Kaya’ya linç gecesini anlattı: Ciddiye alma dedim

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, Ahmet Kaya’ya linç gecesini anlattı: “Ben bu kadar kirlenmiş bir zamanda, zeminde yaptığımı meziyet olarak konuşmayı bile zül kabul ettim.”

Görsel: TV100

Aslantuğ, TV100’de Candaş Tolga Işık’ın yayınına katıldı. Aslantuğ, Ahmet Kaya’nın sürgüne gitmesinin yolunu açan 1999’daki Magazin Gazetecileri Derneği’nin ödül törenindeki linç gecesini anlattı. Aslantuğ, linç gecesinde Kaya’ya verdiği destekle biliniyordu.

Aslantuğ’un o geceye dair anlatımı şöyle:

“Gülten Hanım (Ahmet Kaya’nın eşi) yıllar sonra adımı anmış ve ‘Çok mutlu etti bizi‘ demiş. Ben bu kadar kirlenmiş bir zamanda, zeminde yaptığımı meziyet olarak konuşmayı bile zulüm olarak kabul ettim. Orada büyük bir ayıp var, yapılan şeyi iltifata gerek yok. Bakmamız gereken odaklanmamız gereken o ayıp. Hepsi özür diledi.

Arzum’a ‘Bana biraz izin ver’ dedim. O da anlamaya çalışıyor, şaşkın tabii salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya’ya, ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma’ mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.

Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız… Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabii. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?”