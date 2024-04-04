Mehmet Arslan: Fenerbahçesiz bir lig ve Fenerbahçesiz bir Türkiye düşünülemez

Olağanüstü Genel Kurul’da gündemin en önemli maddesi olan ‘Ligden çekilme’nin oylanmaması tam anlamıyla hayal kırıklığıydı.

Ligden çekilme kararı için genel kurul üyelerini topluyorsanız, bunu oylarsınız. Genel kuruldan yetkiyi alırsınız, kullanıp kullanmamak artık sizin inisiyatifinizde olur. Ama bu yapılmadı. Tam aksine, ligden çekilme kararının mümkün olmadığı bizzat başkan Ali Koç tarafından açıklandı. Zaten bu açıklamayla kongrenin tüm heyecanı bitti. Öyle ki üyeler, konuşmacılara bile tahammül edemez hale geldi.

Fenerbahçesiz bir lig ve Fenerbahçesiz bir Türkiye düşünülemez. Düşünülemez çünkü Fenerbahçe sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri.

Mehmet Arslan’ın yazısı