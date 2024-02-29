Mehmet Altan: Hukuksal bir skandal daha

Geçenlerde sessizce hukuksal bir skandal daha yaşandı… Bir mahkeme, Anayasa’nın 90. maddesini yok sayarak ve AİHM Kararı’ndan hiç söz etmeden bir yazara 6 yıl 8 ay ceza verdi.

Ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 “üyesi”, 4 yıl 7 ay hapis yattığı Silivri’de yazdığı romanlar bugüne kadar 26 ülkede yayınlanan, çok önemli edebi ödüller alan ve dünyada edebi saygınlığın zirvesinde dolaşan yazarın “yurt dışı yasağını” da kaldırmadı.

Hazineye çökmek için çıldırmış siyaset kurumundan da “muhalif” geçinenlerden de çıt çıkmadı.

Sadece bir tek siyasetçi, Mustafa Yeneroğlu, bu karara itiraz etti.

2024’e gelmişiz.

Durum değişmemiş.

Tek fark, artık mahkemeler AYM’yi, AİHM’i ve Anayasayı açıkça yok sayıyorlar.

Bunu da saklamaya çalışmıyorlar.

Ne gelişme ama…

Mehmet Altan’ın yazısı