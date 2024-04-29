Mehmet Altan: Cumhuriyetin demokratikleşmesini engelleyen işte bu ortak sessizliktir

Kürt işadamlarını infaz emriyle ilgili resmi belge kağıt hurdacısından çıktı. Askeri vesayet döneminin “cinayet belgesi” karşısında askeri vesayetçiler ve siyasal İslamcılar sessiz. Birlikte susuyorlar. İnsan sormak istiyor: Nedir sizin ortaklığınız?

Hukuka dayalı demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştiremeden Türkiye’nin belini doğrultamayacağına inananlar için geçen haftanın en önemli olayı, Turgut Özal’ın evinden çıkıp kâğıt hurdacısında bulunan Milli Güvenlik Kurulu belgesiydi.

Belge ilk kez Haber 10 sitesinde yer aldı: “Milli Güvenlik Kurulu (MGK) belgesinde faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen sürecin izi var.

Jandarma’ya verilen ve olup olmadığı yıllarca tartışılan ‘Kürt işadamları’ emri ilk kez resmi bir belgede yer alıyor.

Özellikle 1990’larda paralel başbakanlık gibi olan MGK Genel Sekreterliği tarafından 22 Ocak 1993’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a sunulmak üzere Özal’ın başyaverine teslim edilen ve tam 31 yıl sonra İstanbul’da bir kağıt hurdacısında bulunan ‘Gizli’ damgalı raporda, jandarmaya verilen talimatlar yer alıyor.

O talimatlardan biri, ‘Örgüte destek sağladığı bilinen işadamlarına karşı özel tedbirler uygulamak’ olarak yer alıyor.”

Rapor, “Susurluk çetesinin de kuruluşunu sağlayan gizli devlet belgesi” olarak da tanımlandı.

30 yıl önceki o karanlık dönemi Artı Gerçek şöyle hatırlattı:

“4 Kasım 1993’te dönemin Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Tansu Çiller, ‘Elimizde PKK’ya yardım eden Kürt iş adamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK’yla olduğu gibi, PKK’ya mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir’ açıklamasını yaptı.

Mehmet Altan’ın yazısı