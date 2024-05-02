Mehmet Altan: Bu ülkede ilke, kural, yasa yok

“Aç, kapa” hep devam etti…

2009 Nisan’ında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen önerge ile 1 Mayıs tekrar resmî tatil günü kabul edildi fakat Taksim’de kutlanmasına yine izin verilmedi.

2010 yılında 1 Mayıs yüz bini aşkın kişinin katılımıyla Taksim’de kutlandı.

2011 ve 2012 yıllarında da 1 Mayıs kutlamaları Taksim’de yapıldı.

2013 yılında 1 Mayıs’tan 4 ay önce Taksim’i Yayalaştırma projesi çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin verilmemesi üzerine bazı gruplar ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Şimdi 2024 yılındayız.

Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımadı ve 1 Mayıs’ın Taksimde kutlanmasına izin vermedi.

Ülkenin birinci partisi olan CHP, anayasal haklarını kullanacaklarını ve 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını söylemişti ama sözünün arkasında durmadı.

Onca yıl, onca olay, onca acı…

İlke yok, kural yok, kanun yok… Anayasa bile yok.

Sonuç ne?

Gelişmeyen, özgürleşemeyen, zenginleşmeden, gerginlikler için kuşak kuşak insanlarının hayatını perişan eden yoksul bir toplum.

Mehmet Altan’ın yazısı