Mehmet Ali Verçin: AK Parti’ye garanti; CHP’nin bu projesini de hayata geçirirlerse oyları artar

Bir işi olmayan veya çalışamayacak durumda olup emekliliği hak eden EYT’lilerin yuvasının, bayram yeri kadar şen ve sevinç dolu olduğunu biliyorum.

Fakat zorda olan tek zümre EYT’liler değil; evine hiç gelir girmeyen veya girdiği halde asgari beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamayan toplum kesimleri de var.

CHP’nin “Aile Destekleri Sigorta Kurumu” adı altında bir seçim vaadi var.

Mealen, “eğer bir hanede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden azsa, bu gelir eksikliği tamamlanıyor. Mesela 3 kişilik bir ailenin aylık geliri, her ne olursa olsun asgari ücret kadar olmak zorunda.”

İçeriğini tamamen desteklediğim teklifin özü bu kadar basit ve yalın.

Ak Parti’ye garanti ediyorum, CHP’nin bu projesini de hayata geçirirlerse, oyları artar; aynı zamanda CHP’nin bir projesi de eksilir; daha ne olsun?

Mehmet Ali Verçin’in yazısı