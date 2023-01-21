Mehmet Ali Güller: Ankara’nın da Atina’nın da sorunu bu

ABD, Türkiye’yi S-400 nedeniyle 5. nesil F-35 uçağı programından çıkarmış, parasını geri ödememiş, o para karşılığında istenilen 4. ve 4.5. nesil F-16’ları da vermemek için bin dereden su getirmektedir. Çünkü ABD için F-16 sadece bir uçak değil, Türkiye’ye karşı kullandığı bir çapadır!

Nitekim 9 Ocak’ta Yunan Bakan Yardımcısı Syrigos şöyle demişti: “Türkiye’nin F-16 almasını istiyoruz. Şimdi değil, uzun vadede. Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz.” Doğru, çünkü gerçekte NATO da ABD silahları da Türkiye’yi Atlantik kampında Washington’ın stratejisine bağlı tutabilmenin araçlarıdır.

İşte Ankara’nın da Atina’nın da sorunu budur: Amerikan dengeciliği!

ABD bu denge oyunu ile hem Türkiye’yi hem de Yunanistan’ı Amerikan üsleriyle doldurdu, dolduruyor. Washington bu denge oyunu üzerinden iki ülkeye sürekli silah satıyor. Ve iki ülke bu denge üzerinden birbirine karşı kullanılıyor.

Mehmet Ali Güller’in yazısı