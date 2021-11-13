Mehmet Acet: Saadet Partisi direksiyonu Cumhur İttifakına mı kırdı?

Temel Bey, Erdoğan’la diyalog kapısını açarak, Asiltürk’ün hayattayken aldığı eleştirel pozisyondan etkilenen ‘iç halkaya’ dönük bir hamle yapmış oluyor.

“Bakınız Oğuzhan Bey artık hayatta değil ama görüşlerini ben yine de dikkate almaya devam ediyorum” demiş oluyor.

Dolayısıyla bu girişimi, Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’ndan koparak Cumhur İttifakı’na yöneldiği biçiminde değerlendirmek için vakit henüz çok erken.

Bu girişimler özlü bir yönelimin başlangıç anı mı olacak?

Yoksa görüntüden ibaret mi kalacak?

Şimdiye kadar aldığı tutuma bakılacak olursa, Karamollaoğlu’nun Cumhur İttifakı’na yönelmek üzere böyle bir başlangıç yaptığını düşünmek şu an için akla yatkın bir ihtimal gibi durmuyor.

Ama her durumda böyle bir diyalog kanalının açılmış olması da önem taşıyor.

Erdoğan, bu yılın başında Asiltürk görüşmesiyle araladığı kapıyı belli ki açık tutmak istiyor.

Saadet Partisi’nin de aynı niyette olup olmadığı, seçim döneminde daha iyi anlaşılabilecek.

Mehmet Acet’in yazısı