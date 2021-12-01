Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Kılıçdaroğlu ile Akşener bir türlü ‘senkronize’ olamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aralarındaki ittifakı korumakta kararlı görünseler de, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü ‘senkronize’ olamıyorlar.

Aralarında ciddi ihtilaflar var ve bu ihtilaflar tezahürlerini yeni örnekleriyle karşımıza çıkartıyor.


Aslında iki genel başkanın arasında tam anlamıyla bir bilek güreşi yaşanıyor.

Akşener’in bir süre önce yaptığı “Cumhurbaşkanlığı’na değil Başbakanlığa adayım” şeklindeki sözlerini herkes ‘sahneden çekilme’ beyanı olarak değerlendirmişti.

Ama kulislerde, o açıklamanın tam olarak o anlama gelmiyor olabileceğine dair bir takım yorumlar da dolaşıyor.

Mehmet Acet’in yazısı

SON HABERLER

Abdullah Gül meselesi…

Umarım hepimiz aklımızı başımıza toplarız da 2023 seçimlerinden sonra dizlerimizi dövecek durumda olmayız.

Motorine indirim

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi.