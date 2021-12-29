Mehmet Acet: B ya da C planının İmamoğlu ya da Yavaş’a yönelmek olduğu düşünülebilir

Bu sözlerin ne anlama geldiğini biraz daha daraltarak ifade etmeye kalkarsak, şöyle cümleler kurulabilir:

-Kılıçdaroğlu, diğer ittifak paydaşları istemediği için aday olamaz.

-Kemal Bey, Meral Hanım’ın, Meral Hanım da Kemal Bey’in adaylığına sıcak bakmadığına göre,

-İttifaka rağmen bir aday çıkarılamayacağına göre,

-Çok uzaklara gitmeye gerek olmadığına göre,

-Sürpriz bir isim arayışı da olmadığına göre,

Kılıçdaroğlu’nun A planı değilse bile, B ya da C planının İmamoğlu ya da Yavaş ismine yönelmek olduğu düşünülebilir.

Malum, bu iki isimle ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “hayır” demeyeceklerini ancak buna, her iki ismin de “ita amiri” olduğu için Kılıçdaroğlu’nun karar vereceğini açıklamıştı.

Mehmet Acet’in yazısı