Mehmet Açar: ‘Thor: Aşk ve Gökgürültüsü’ eğlenceli bir aksiyon

Thor’un Marvel Sinematik Evreni’ndeki dördüncü solo serüveni ‘Thor: Aşk ve Gökgürültüsü’ (Thor: Love and Thunder), filmin bütününden ayrı duran, trajik ve acıklı bir distopya havasında açılıyor. Filmin kötü adamı Gorr the God Butcher’ın (Christian Bale) neden tanrılardan nefret ettiğini ve onları yok etmek istediğini öğrendiğimiz ağır tempolu dramatik bir sahne bu… (…)

Sonuç olarak, ‘Thor: Aşk ve Gökgürültüsü’ eğlenceli bir aksiyon. Sorunu, dönemin birçok süper kahraman filmine göre daha yüzeysel olması. Özellikle ilk yarıda birçok sahnede eğlenip güldüğümü söyleyebilirim ama tüm seyircilerde benzer tepkiler gördüğümü iddia edemem. İkinci yarıda ise aksiyon ve macera dozu artıyor. Hatta sonlara doğru Thor – Jane ilişkisi ve Gorr’un trajik kişiliğiyle film dramatik olarak irtifa kazanıyor ama sadece belirli ölçülerde…

Uzun lafın kısası, eğlenmek, oyalanmak ve iyi vakit geçirmek isteyen süper kahraman janrı meraklılarına önerebilirim ama dramatik derinlik ve ciddiyet arayanların, hafiflikten hoşlanmayanların uzak durması iyi olabilir.

Mehmet Açar’ın yazısı