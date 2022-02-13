Mehmet Açar: ‘Evlen Benimle’, 1990’ların romantik komedi ruhuna geri götürüyor

‘Evlen Benimle’nin (Marry Me) hikâyesi, sosyal medya çağında ünlü olmak üzerine kurulu ve bugünün dünyasının, yani 2020’lerin tanıdık meseleleri var karşımızda. Buna karşılık, duygu olarak 1990’lı yılların romantik komedilerini akla getiren bir film seyrediyoruz.

‘Evlen Benimle’ Bobby Crosby’nin aynı adlı resimli romanından yapılan bir uyarlama. John Rogers, Tami Sagher ve Harper Dill’in imzasını taşıyan senaryo, bizi 1990’ların romantik komedi ruhuna geri götürüyor. (…)

Özetle, ‘Evlen Benimle’ çok beğendiğim bir film olmadı ama akılda kalacak bir sosyal medya masalı olması itibarıyla sıkılmadan izlediğimi söyleyebilirim. Jennifer Lopez ve Owen Wilson da ellerinden geleni yapıyorlar. Başta 1990’lar usulü romantik komediyi özleyenler olmak üzere, türü sevenlerin ilgisini çekebilir. 14 Şubat için bence kötü bir seçenek değil. Filme özel yazılan şarkıları da unutmamak gerek. Sonuçta, belki bir müzikal değil ama şarkılar hikâyede önemli bir yer tutuyor.

Mehmet Açar’ın yazısı