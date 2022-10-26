Meghan Markle: Yüzde 43 Nijeryalıyım

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın küçük gelini Sussex Düşesi Meghan Markle (41), yüzde 43 Nijeryalı olduğunu açıkladı.

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Kralın küçük oğlu Prens Harry’yle 2018’de evlenen ABD’li oyuncu, kökeniyle ilgili bilgiyi, sunduğu podcast ‘Archetypes’ın son bölümünde paylaştı.

Kraliyet ailesiyle bağları tamamen olmasa da büyük ölçüde kopararak Sussex Dükü unvanının da sahibi eşiyle ABD’ye yerleşen Markle, kökeni sorulduğunda ‘babasının beyaz annesinin Afrika kökenli Amerikalı’ olduğunu söylüyordu.

Kökeniyle ilgili daha fazla bilgi almak istediğini anlatan düşes, podcastte Nijerya kökenli ABD’li yazar Ziwe Fumudoh, ABD’li oyuncu Issa Rae ve profesör Emily Bernards’ı konuk etti.

Geçtiğimiz yıllarda genealoji testi yaptırdığını söyledi. Konukları, sonucu sorunca da, ”Yüzde 43 Nijeryalıyım” dedi.

Bunun üzerine Ziwe heyecanlı bir şekilde, ”Ciddi misin? Bu çok güzel. Igbo, Yoruba (ülkedeki etnik gruplar) hangisi biliyor muyuz” diye sordu.

İlk kez kamuoyuyla Nijeryalı kökeninin açıklayan Markle, ”Geçmişimi daha derin araştıracağım. Hangi Nijeryalı kadına söylesem çok şaşırıyor ve heyecanlanıyor” yanıtını verdi.