Meghan ilk yayınında İngiliz Kraliyeti’nin katı kurallarını eleştirdi: Archie’nin odası yanarken biz resmi törene katıldık

Sussex Düşesi Meghan Markle, Spotify podcast’i ‘Archetypes’ın ilk bölümüne tenis yıldızı Serena Williams’ı konuk etti. Annelik tecrübelerinden bahsedilen bölümde Meghan, oğlunun odasında yangın çıktığı zaman bile resmi törenlere katılmak zorunda kaldığını anlatarak, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin katı kurallarını eleştirdi.

Serana Williams ve kızı Olympia (solda), Meghan Markle ve oğlu Archie

Kadınların nesiller boyu üstesinden gelmeye çalıştığı konularının işleneceği 12 bölümlük serinin ilk bölümünde Meghan ve Williams, göz önünde yaşama, başarma hırsı ve annelik hakkında samimi bir şekilde konuştular.

Williams, Alexis Ohanian’la evliliğinden olan dört yaşındaki Alexis Olympia’nın, maça çıkmadan bir gün önce bileğini kırdığını anımsatarak, yaşadıklarını anlattı: “Harap olmuştum. Kendimi çok suçlu hissettim. 30 dakika kadar uyudum ve sonra gidip bu maçı oynamak zorunda kaldım. Ve düşünüyorum da nasıl oynayacağım? Bir şekilde kazanmayı başardım ama duygusal olarak o kadar tükenmiştim ki bu çılgıncaydı.”

Meghan Markle da, kocası Prens Harry’le Güney Afrika’da resmi bir görevdeyken oğulları Archie’nin odasında yangın çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Olayın dehşetine rağmen Archie’den ayrılmak zorunda bırakıldığını aktaran Meghan, “Geri döndük. Herkes ağlıyor, herkes sarsılmış. Peki ne yapmamız gerekiyor? Dışarı çıkıp bir resmi törene daha katılmamız gerekiyor. ‘Bu hiç mantıklı değil’ dedim. Bence nasıl hissettiğinden çok nasıl göründüğüne odaklanılıyor” dedi.

İlk bölüme Harry sürprizi!

Prens Harry de kayıt devam ‘sürpriz’ yaparak stüdyoya geldi ve Serena Williams’a “saçların çok güzel görünüyor” diyerek iltifat etti.