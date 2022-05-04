Meg Ryan yeni romantik komediyle dönüyor

Mag Ryan 10 yıl aradan sonra yeni bir romantik komedi filmiyle geri geliyor

Fotoğraf: Instagram

Instagram hesabında ‘İşte başlıyoruz’ notuyla filmin afişini paylaşan Meg Ryan, ‘What Happens Later’ adlı filmde hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptı.

Filmde erkek başrolü X-Files dizisiyle tanınan David Duchovny (61) eşlik ediyor.

İki eski sevgili tekrar buluşursa

The Hollywood Reporter’ın haberine göre film Shooting Star adlı bir tiyatro oyunundan uyarlanmış.

İki eski sevgili, Willa (Ryan) ve Bill (Duchovny), kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları havaalanında karşılaşırlar. Willa bağımsız bir kadındır. Yakın zamanda karısından ayrılmış olan Bill ise hayatını sorgulamaktadır.

2015 yılındaki Ithaca’dan sonra ikinci kere yönetmenlik yapacak olan Meg Ryan, 1989 yılında rol aldığı Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally) filminden sonra romantik komedi filmleriyle özdeşleşmişti.